Президент Литвы: мы будем поддерживать усилия Беларуси остаться независимым государством

В интересах всего Евросоюза, чтобы Беларусь оставалась независимым государством со своими границами, со своей культурой и собственными целями. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью балтийскому информационному агентству BNS , полная версия которого опубликована 9 сентября.

Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

Науседе задали вопрос, не считает ли он стремление к большему диалогу с Беларусью повторением ошибки своей предшественницы Дали Грибаускайте, которая «десять лет назад встречалась с Александром Лукашенко», а после «назвала Беларусь враждебным государством» — из-за военного сотрудничества с Россией и строительства Белорусской АЭС.

«Десять лет назад у нас была совершенно другая ситуация, хотя кажется, что лидеры России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко — одинаковы. Но и белорусское, и российское общество кардинально изменилось, и геополитическая ситуация в целом изменилась», — отметил литовский президент.

«Нельзя отрицать, что сегодня Беларусь борется за свою независимость, — заявил Науседа. — Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю. Уже 20 лет говорят о союзе (Беларуси и России. — БелаПАН), но почему-то этого союза нет. Я надеюсь, Беларусь хочет оставаться независимым государством, и, думаю, мы в ЕС в целом также заинтересованы в том, чтобы Беларусь оставалась независимым государством со своими границами, со своей культурой, со своими собственными целями. Хотя, когда речь идет о сегодняшнем дне, мы ясно видим, что на 100% самостоятельности (Беларуси от России. — БелаПАН) нет, особенно в военной сфере».

По словам Науседы, он будет прикладывать усилия к тому, чтобы «постепенно установить нормальный человеческий контакт», не забывая, однако, о разногласиях по поводу Белорусской АЭС.

«Ненормально быть рядом друг с другом в окопах и не замечать присутствие соседа. Думаю, мы начнем осторожно, понемногу [налаживать контакт с Беларусью], и, конечно же, все будет зависеть от готовности Беларуси к сотрудничеству. Насильно мил не будешь», — подытожил глава литовского государства.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО 4 сентября в Брюсселе Науседа заявил, что Литва будет поддерживать усилия Беларуси оставаться независимым государством.

«У нас довольно короткая граница с Россией и очень протяженная — с Беларусью. Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Беларусью, а не с Россией. Это означает, что мы будем поддерживать все усилия Беларуси, направленные на то, чтобы остаться независимым государством», — сказал политик.