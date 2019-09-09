Лукашенко с сыновьями присутствует на легкоатлетическом матче Европа — США

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В эти минуты на минском стадионе «Динамо» проходит церемония открытия легкоатлетического матча Европа — США.

На церемонии присутствует президент Беларуси Александр Лукашенко. В вип-ложе рядом с главой государства также находятся его сыновья Виктор и Николай, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу, глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

 
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Тэги: легкая атлетика Персона: Александр Лукашенко Себастьян Коу Наталья Кочанова Сергей Ковальчук Виктор Лукашенко Николай Лукашенко Город: Минск

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