Секретарь Совета безопасности РФ, бывший шеф ФСБ Патрушев 10 сентября посетит Минск

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 10 сентября посетит Минск. Об этом БелаПАН сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Николай Патрушев. Фото: kremlin.ru

В Минске бывший директор ФСБ России (1999—2008) встретится с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и проведет межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности.

Также в российском ведомстве отметили, что встреча состоится согласно плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности.

4 сентября в интервью программе «Разговор у президента» (телеканал «Беларусь 1») Зась заявил, что планирует обсудить с Патрушевым международные механизмы по контролю за вооружениями и ряд других вопросов.

«Мы исходим из реальной ситуации и вопросы поднимаем те, которые на самом деле надо обсуждать, — сказал он. — Мы будем говорить о международных механизмах по контролю за вооружениями, по вопросам информационной безопасности, о нашей совместной политике и действиях в рамках международных организаций ОБСЕ, ООН и других».

По словам Зася, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на встрече госсекретарей Советов безопасности Беларуси, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 30 августа в Варшаве.