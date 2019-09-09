Лукашенко: Такие состязания, как матч Европа — США, способны менять политическую ситуацию к лучшему

Состязания, подобные легкоатлетическому матчу Европа — США, «способны менять политическую ситуацию к лучшему», заявил Александр Лукашенко на открытии этого спортивного состязания 9 сентября на минском стадионе «Динамо». Прямая трансляция церемонии открытия была показана на телеканале «Беларусь 5» .

Церемония открытия матча. Фото: Тамара Хамицевич / minsknews.by

«Приветствую именитых спортсменов и поклонников легкой атлетики — ее величества королевы спорта, — сказал глава государства. — Еще два месяца назад здесь, на легендарном стадионе «Динамо», мы зажигали огонь II Европейских игр, восхищались победами и достижениями лучших атлетов Европы. Сегодня многие из них, в том числе и наши соотечественники, выступят единой командой, чтобы отстоять спортивную честь континента».

По его словам, впервые в истории легкой атлетики встреча Европы и Соединенных Штатов Америки состоится на стадионе «Динамо» в Минске. Лукашенко заявил, что для Беларуси «принимать эти масштабные состязания — большая честь и возможность вспомнить прошлое нашего стадиона», где выступали «легенды спорта минувшего столетия — советские и американские атлеты».

«Тогда матчевая встреча СССР — США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы, — подчеркнул Лукашенко. — А главное она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему».

Беларусь, по словам Лукашенко, рада встречать в Минске «наших заокеанских друзей — спортивную команду Соединенных Штатов», которая «проделала далекий путь» и которой «пришлось быстро адаптироваться к новым условиям». Он высказал уверенность в том, что «белорусское гостеприимство и теплая встреча зрителей» помогут спортсменам из США «продемонстрировать на арене максимум своих возможностей».

Легкоатлетический матч Европа — США пройдет 9—10 сентября на минском стадионе «Динамо» с участием около 350 сильнейших атлетов. В составе сборной Европы выступят 14 белорусских спортсменов.

Участники будут состязаться в метании молота, метании копья, метании диска, толкании ядра, тройном прыжке, прыжках в высоту, прыжках в длину и прыжках с шестом. В программу включен бег на дистанции 100 метров, 100 метров с барьерами, 110 метров с барьерами, 200 метров, 400 метров, 400 метров с барьерами, 800 метров, 1.500 метров, 3.000 метров и 3.000 метров с препятствиями. Спортсмены также будут соревноваться в эстафетном беге 4 на 100 метров и в смешанной эстафете 200-200-400-800 метров.

В каждом виде программы выступят по восемь атлетов — по четыре из Европы и США.

Чемпионы в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, серебряные и бронзовые медалисты — по 5 и 4 тысячи евро соответственно.