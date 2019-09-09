Видеофакт. Именины в российском аквапарке вылились в жестокую драку

Достоянием гласности стала дикая история, произошедшая в августе в краснодарском аквапарке «Санторини». Семья из 11 человек (шестеро взрослых и пятеро детей) собралась там, чтобы отметить день рождения, однако праздник завершился конфликтом с охраной, которая жестоко избила гостей, сообщает «Экспресс-газета» .









По словам одной из участниц инцидента, Галины Кибец, чья внучка и отмечала день рождения в «Санторини», проблемы начались, когда семейство уже расплатилось, сдало браслеты и собралось на выход. Сотрудники развлекательного центра заявили, что один браслет не сдан, и потребовали заплатить штраф.

Услышав отказ, администраторы перешли к шантажу, угрожая повесить на посетителей всю недостачу за день. Дочь Галины потребовала найти записи камер наблюдения, чтобы доказать свою честность, — но тут вмешалась охрана, применившая к женщине силу. Подоспевшие на помощь мужчины — сын, супруг и зять Кибец — были жестоко избиты.

В итоге семья сумела спастись бегством и зафиксировать травмы; обращались ли пострадавшие в правоохранительные органы, пока не сообщается, передает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого имеется видеозапись, запечатлевшая побоище.