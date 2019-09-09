Медики назвали тип рака, поразивший молодежь в развитых странах

Американские онкологи представили на днях результаты обширного исследования, они с тревогой констатируют: молодежь самых «сытых» стран на планете все чаще страдает от одной из наиболее грозных разновидностей онкологических заболеваний — рака толстой кишки.

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Как сообщает портал rg.ru , исследование охватило большой массив пациентов из 43 стран в возрасте от 20 до 49 лет. Раньше, утверждают авторы проекта, подобных подсчетов никто не вел, обычно специалисты анализировали данные по отдельным регионам. Теперь медикам впервые открылась общая картина — и она оказалась шокирующей.

Выяснилось, что в последние годы уровень заболеваемости колоректальным раком стремительно растет в девяти самых развитых государствах, причем исключительно среди молодых людей. Лидером стала Южная Корея (12,9 заболевших на 100 000 жителей в возрасте до 50 лет), на втором месте — Германия (7,7 на 100 000). И хотя риск заболеть раком толстой кишки по-прежнему выше у пожилых, в самых «продвинутых» государствах заболеваемость среди людей старшего возраста остается стабильной или даже снижается — вероятно, за счет профилактики и своевременной диагностики.

А вот новое поколение тревожит врачей, если не сказать — пугает. Тем более что однозначно назвать причины происходящего они пока не могут; среди версий — злоупотребление фастфудом и полуфабрикатами, а также слишком частое лечение с помощью антибиотиков. Так или иначе, на данный момент единственное, что могут предложить доктора, — это регулярные обследования с целью заранее выявить возможные проблемы.