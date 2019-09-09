Шутку не оценили: полицейские заставили блогера снять с «Приоры» колеса от кареты

Двухметровые золотые колеса, стилизованные под каретные, установил на свой автомобиль житель Краснодара.









Как сообщает портал zr.ru , в Сети появилось видео, на котором по городу разъезжает черная Priora с номерами 93-го региона, на которой установлены двухметровые колеса, стилизованные под каретные. Машину пригнали в центр Краснодара и припарковали возле местного драмтеатра.

Владелец десятилетней Приоры, поставивший автомобиль на 72-дюймовые золотые колеса, сразу стал звездой соцсетей. Правда, едет такое чудо только по прямой и разгоняется до 10 км/ч. Известно также, что клиренс машины увеличился примерно на 1,5 метра.

Однако в управлении МВД по Краснодару видео тоже посмотрели, шутку не оценили и рассказали агентству РИА Новости, что «по факту управления гражданином транспортным средством, в которое были внесены изменения в нарушение действующего регламента безопасности дорожного движения, проводится проверка».

Личность владельца устанавливают, ему грозит штраф в 500 рублей и будет выдано требование на приведение автомобиля в первоначальный вид в течение десяти суток.

Ну, а пользователям соцсетей тюнинг понравился, все с удовольствием его обсуждают. «Чем дальше горы, тем выше Приоры», — написал в Инстаграм alovackiy_the_barber.