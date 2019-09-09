Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Уэльса в товарищеском матче

Национальная сборная Беларуси по футболу провела 9 сентября товарищеский матч против команды Уэльса. Игра прошла в Кардиффе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол на 20-й минуте забил форвард «Манчестера Юнайтед» Дэниел Джеймс.







Состав сборной Беларуси: Плотников, Поляков, Политевич, Золотов, Волков, Яблонский (Маевский, 46), Бага (Драгун, 70), Скавыш (Печенин, 76), Бахар (Климович, 84), Ковалев (Эбонг, 46), Сигневич (Стасевич, 70).

Ранее сборные Беларуси и Уэльса встречались четыре раза — дважды в квалификации чемпионата Европы и дважды в квалификации чемпионата мира. Три победы на счету Уэльса.

В матче квалификации Евро-2000 в Минске валлийцы одержали победу 2:1, а решающий гол забил Райан Гиггз — нынешний главный тренер Уэльса.

В группе С отборочного турнира чемпионата Европы 9 сентября состоялись два матча: Эстония — Нидерланды — 0:4, Северная Ирландия — Германия — 0:1.

Положение в группе С: Германия, Северная Ирландия — по 12 очков (после 5 матчей), Нидерланды — 9 (4), Беларусь — 3 (5), Эстония — 0 (5).

Следующий официальный матч в рамках квалификации Евро-2020 сборная Беларуси проведет 10 октября в Минске против команды Эстонии.