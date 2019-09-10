Максим Недосеков стал победителем в матче Европа — США

Белорусский спортсмен Максим Недосеков стал победителем соревнований по прыжкам в высоту, прошедших в Минске в рамках легкоатлетического матча Европа — США.

Фото с сайта БФЛА

Наш атлет в одной из попыток покорил планку на высоте 2 метра 35 сантиметров — лучший результат в сезоне.

Отметим, что за команду Европы заявлены 14 белорусских спортсменов, среди которых находящиеся в числе лидеров сезона Татьяна Холодович (метание копья), Эльвира Герман (бег 100 м с барьерами), Максим Недосеков и Дмитрий Набоков (оба — прыжки в высоту).