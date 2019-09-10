Беларуси угрожает фронтальный раздел

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Погоду на территории Беларуси во вторник в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, на фоне которой будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел.

По прогнозам Белгидромета, ожидается переменная облачность. В отдельных районах (особенно в западной части страны) пройдут дожди.

Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Воздух прогреется днем до +27°C.

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Столбик термометра покажет:

  • днем +23..+25°C;
  • вечером +17..+19°C.
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Тэги: погода

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