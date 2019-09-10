Беларуси угрожает фронтальный раздел
Погоду на территории Беларуси во вторник в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, на фоне которой будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел.
По прогнозам Белгидромета, ожидается переменная облачность. В отдельных районах (особенно в западной части страны) пройдут дожди.
Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Воздух прогреется днем до +27°C.
В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Столбик термометра покажет:
- днем +23..+25°C;
- вечером +17..+19°C.