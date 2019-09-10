Соболенко: спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко

Прима отечественного тенниса Арина Соболенко комплиментарно высказалась об Александре Лукашенко.

Отвечая на вопрос корреспондента «ПБ» о том, кто за нее болел в финале женского парного разряда, Соболенко заявила, что это ее команда.

Однако, отметила спортсменка, она чувствовала поддержку и из Беларуси: «В первую очередь, конечно, от родителей. Бывший глава федерации Александр Шакутин тоже смотрел, поддерживал. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко не пропустил матч. Привет ему и спасибо за все».

По словам Соболенко, руководство Беларуси «любит спорт, и поэтому сейчас есть возможность выступать на высоком уровне».

Она рассказала, что «в свое время получалось выезжать на турниры и соревноваться именно благодаря помощи федерации и руководства страны».

Напомним, Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. В финальном матче 8 сентября Соболенко и Мертенс, имевший четвертый номер «посева», обыграли восьмую пару турнира Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 7:5.