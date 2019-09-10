В правительстве анонсировали повышение коммуналки

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году будут повышаться дважды, но в сумме их увеличение не превысит 5 долларов, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью правительственной газете «Рэспубліка». Текст интервью опубликован 10 сентября.

«В этом году изменили подходы к тарифам, — сообщил чиновник. — Если раньше с 1 января поднимали на 5 долларов тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа. С 1 января подняли на 3 доллара 90 центов, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение — на 1 доллар и 10 центов. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. И на следующий год планируем тоже в два этапа повышать. И примерно в такой же пропорции».

Ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ, как сказал Кухарев, и впредь не будет превышать 5 долларов, как того требовал Александр Лукашенко. По словам вице-премьера, этому способствует ежегодное снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее чем на 5%.

«Это позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Кроме отопления и горячего водоснабжения, население уже 100% оплачивает все остальные виды услуг. Дальше их повышение возможно только индексацией», — пояснил вице-премьер.