Беларусь собирается значительно увеличить грузопоток водным транспортом

Долю перевозки грузов водным транспортом в общем объеме грузоперевозок в Беларуси планируется в ближайшей перспективе увеличить с 1 до 3%, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью правительственной газете «Рэспубліка». Текст интервью опубликован 10 сентября.

По словам Кухарева, концепция развития транспортного комплекса до 2030 года «предусматривает активное развитие водного транспорта».

«У нас сегодня всего 1% грузоперевозок идет по воде, — констатировал чиновник. — Хотя у нас есть серьезная инфраструктура: около двух тысяч километров судоходных водных путей, девять портов. Видим перспективу дальнейшего развития этого направления. Да, в последние годы за счет изменения климата пошло снижение уровня воды и снижение судоходности. Проблема серьезная. Но это не снимает задачи максимально использовать водный транспорт».

По его словам, ведется работа над объединением предприятий, которые занимаются судоходством, в единую организацию, чтобы они были под единым управлением.

«Это скажется и на снижении затрат по их эксплуатации. Ближайшая задача — увеличить грузопоток водным транспортом до 3%. И развивать это направление дальше», — сказал Кухарев.