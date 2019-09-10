Посол ЕС Шубель вручил копии верительных грамот Макею

Министр иностранных дел Владимир Макей 10 сентября встретился с новым главой представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем.

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Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, Шубель вручил министру копии верительных грамот.

Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Евросоюзом.

«С учетом давней вовлеченности Шубеля в проблематику белорусско-европейских отношений стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня: развитии договорно-правовой базы, подготовке к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, планировании программ финансового содействия ЕС для Беларуси, организации в Беларуси мероприятий по линии Восточного партнерства», — отмечается в сообщении.

Макей констатировал наличие «значимых достижений» в диалоге между Минском и Брюсселем и отметил «своевременность назначения в этот момент на пост главы дипмиссии ЕС одного из наиболее опытных кураторов белорусско-европейских отношений с точки зрения закрепления и наращивания достигнутой позитивной тенденции».

Министр надеется, что обновление руководства представительства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут способствовать прогрессу в заключении нового основополагающего соглашения Беларусь — ЕС (базовое соглашение о партнерстве. — БелаПАН.).

Макей пожелал Шубелю успехов в работе на новой должности на благо белорусско-европейских отношений, отмечается в сообщении пресс-службы.