Лукашенко считает, что хватит просить господдержку, надо напрягаться, начиная с трудового коллектива

По мнению Александра Лукашенко, проблемным предприятиям надо прекращать просить поддержку со стороны государства. В первую очередь, считает он, шевелиться должен трудовой коллектив.

Фото пресс-службы президента

Как заявил глава государства на встрече с главой Минской области Анатолием Исаченко, он готов «выслушивать сложные проблемы (их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах), но их решение не должно откладываться, если касается поддержки и помощи со стороны государства, на неопределенное время».

В частности, президент обратил внимание на ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель». «Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже и директоров тех нет, царствие им небесное. А все они меня просили, — сказал Лукашенко. — А я предупреждал, и тогда, и теперь могу сказать: решать надо, прежде всего, кадровые вопросы».

Он отметил, что как только государство меняет руководителя, «сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за десять лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания».

Такой подход Лукашенко считает неправильным. Глава государства подчеркнул, что «напрягаться надо, начиная с трудового коллектива любого предприятия — там, где есть проблемы».

Напомним, в начале года Александр Лукашенко потребовал прекратить поддержку тех предприятий, которые не выполняют поставленные задачи.