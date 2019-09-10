Первую ВПП в аэропорту «Минск» собираются отремонтировать в 2020 году

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Первую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск планируется отремонтировать в 2020 году, заявил вице-премьер Владимир Кухарев в интервью «Рэспубліке».


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«Что касается воздушного транспорта, здесь движение интенсивное, — сказал чиновник. — Прирастает пассажиропоток фактически на 15-20% в год. Очень позитивно развиваемся. Наш национальный аэропорт Минск рассчитан на 6 млн пассажиров. При этом пиковая загрузка в сезон уже превышена. Поэтому сейчас проводим модернизацию аэропорта. Планируем в следующем году завершить. Это позволит обеспечить комфортное пребывание пассажиров в аэропорту».

По словам Кухарева, в ближайшее время необходимо приступать к строительству нового терминала. «Что касается первой взлетно-посадочной полосы, то мы планируем ее начать ремонтировать и завершить все работы в следующем году. Она нуждается в ремонте. Сейчас делаем проект», — отметил он.

Вторая взлетно-посадочная полоса минского аэропорта была открыта 3 мая. Ее протяженность составляет 3700 метров, ширина — 60 метров.
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Тэги: аэропорт Минск взлетно-посадочная полоса Персона: Владимир Кухарев Город: Минск

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