Беларусь хочет внести принципиальные изменения в договор с российской «Транснефтью»
В договор с российской «Транснефтью», которая отвечает за транспортировку нефти в Беларусь, следует включить жесткие условия по вопросам поставок.
Такое мнение в
«В договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам», — сказал он.
По словам Борисенко, сегодня «Транснефть» может изменять график поставок нефти в Беларусь в одностороннем порядке. «Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф», — подчеркнул Борисенко.
Предложения белорусской стороны о внесении изменений в договор с «Транснефтью» — один из выводов, к которому пришла Беларусь после событий этого года, связанных с получением загрязненной нефти, отметил гендиректор.
Еще один вывод — регулярно проводить мониторинг качества импортируемой нефти на белорусско-российской границе. Если ранее пробы для определения качества нефти брались раз в десять дней, то теперь каждый день.
«Такой мониторинг позволит нам в случае обнаружения некачественной нефти незамедлительно отреагировать и не допустить ее поступления на территорию страны», — сказал глава ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает БелаПАН.