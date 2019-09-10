Беларусь хочет внести принципиальные изменения в договор с российской «Транснефтью»

В договор с российской «Транснефтью», которая отвечает за транспортировку нефти в Беларусь, следует включить жесткие условия по вопросам поставок.

Такое мнение в интервью порталу «Нефтехимия» высказал генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода «Дружба») Олег Борисенко.

Олег Борисенко. Фото belchemoil.by

«В договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам», — сказал он.

По словам Борисенко, сегодня «Транснефть» может изменять график поставок нефти в Беларусь в одностороннем порядке. «Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф», — подчеркнул Борисенко.

Предложения белорусской стороны о внесении изменений в договор с «Транснефтью» — один из выводов, к которому пришла Беларусь после событий этого года, связанных с получением загрязненной нефти, отметил гендиректор.

Еще один вывод — регулярно проводить мониторинг качества импортируемой нефти на белорусско-российской границе. Если ранее пробы для определения качества нефти брались раз в десять дней, то теперь каждый день.

«Такой мониторинг позволит нам в случае обнаружения некачественной нефти незамедлительно отреагировать и не допустить ее поступления на территорию страны», — сказал глава ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает БелаПАН.