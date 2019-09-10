Найдена жительница Пружан, которая пропала вместе со своими детьми

Установлено местонахождение жительницы Пружан Натальи Ахтель (1973 года рождения) и троих ее несовершеннолетних детей. В милицию по поводу отсутствия бывшей супруги и детей 4 сентября обратился отец двух старших детей.

По словам мужчины, его бывшая супруга и дети отсутствовали по месту жительства уже больше месяца. Бывший супруг не обращался с заявлением о розыске, надеясь, что дети и их мать вернутся домой сами.