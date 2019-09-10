Найдена жительница Пружан, которая пропала вместе со своими детьми

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Установлено местонахождение жительницы Пружан Натальи Ахтель (1973 года рождения) и троих ее несовершеннолетних детей. В милицию по поводу отсутствия бывшей супруги и детей 4 сентября обратился отец двух старших детей.

По словам мужчины, его бывшая супруга и дети отсутствовали по месту жительства уже больше месяца. Бывший супруг не обращался с заявлением о розыске, надеясь, что дети и их мать вернутся домой сами.

Как установили сотрудники белорусского уголовного розыска совместно с российскими коллегами, Наталья Ахтель и ее дети 15-летний Александр, 14-летняя Анастасия и трехлетний Михаил находятся на территории России, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: розыск найдена Персона: Натальи Ахтель Александр Ахтель Анастасия Ахтель Город: Пружаны

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