Бывший сотрудник ОБЭП из Гомеля приговорен к четырем с половиной годам колонии

Бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Гомеля Богдан Мастич приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Такое решение 10 сентября вынес суд Центрального района Гомеля, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя.

Бывшего милиционера признали виновным в хулиганстве, превышении власти, бездействии должностного лица и уничтожении документов.

По версии следствия, хулиганство заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменялось Мастичу за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения — Мастич при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Бывший милиционер на суде полностью отрицал вину. В последнем слове он заявил, что дело против него возбудили для того, чтобы не дать возможности передать в КГБ и ОАЦ некие документы, компрометирующие высокопоставленных чиновников.

В день вынесения приговора Богдану Мастичу исполнилось 27 лет, отмечает БелаПАН.