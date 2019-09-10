Бывший сотрудник ОБЭП из Гомеля приговорен к четырем с половиной годам колонии

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Бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Гомеля Богдан Мастич приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Такое решение 10 сентября вынес суд Центрального района Гомеля, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя.


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Бывшего милиционера признали виновным в хулиганстве, превышении власти, бездействии должностного лица и уничтожении документов.

По версии следствия, хулиганство заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменялось Мастичу за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения — Мастич при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Бывший милиционер на суде полностью отрицал вину. В последнем слове он заявил, что дело против него возбудили для того, чтобы не дать возможности передать в КГБ и ОАЦ некие документы, компрометирующие высокопоставленных чиновников.

В день вынесения приговора Богдану Мастичу исполнилось 27 лет, отмечает БелаПАН.
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Тэги: суд над милиционерами милицейский беспредел Персона: Богдан Мастич Город: Гомель

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