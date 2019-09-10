Беларусь попала в десятку стран с самой жесткой цензурой

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Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» в специальном докладе назвала десять стран с самой жесткой цензурой. Беларусь находится на 9-м месте списка. В десятку также попали Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея и Куба.

В документе подчеркивается, что белорусские власти «практически полностью контролируют СМИ, несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям».

В докладе говорится о том, что государство систематически оказывает давление на влиятельные СМИ и частных лиц в Беларуси, часто публично, с арестами журналистов и рейдами по редакциям, а также инициирует уголовные расследования в отношении тех, кто освещает события.

Также отмечается, что в последние годы правительство заблокировало некоторые независимые новостные сайты, в том числе «Хартию-97». Ограничение деятельности независимых информационных агентств заставляет жителей Беларуси полагаться на соцсети.

Авторы документа обратили внимание на одобрение правительством Беларуси в 2018 году законопроекта о «фейковых» новостях и принятие поправок к закону о СМИ, ведущих к ужесточению контроля над новостными сайтами и соцсетями.

Доклад содержит ссылку на отчет о свободе прессы неправительственной организации Freedom House, согласно которому «правительство имеет полномочия осуществлять надзор за интернет-провайдерами, устанавливать стандарты информационной безопасности, проводить цифровое наблюдение за гражданами и управлять доменами верхнего уровня в Беларуси».


«Дело БелТА». Даже год спустя главные вопросы остаются без ответа

В качестве наиболее негативного проявления давления на СМИ документ называет «дело БелТА». В марте 2019 года главный редактор TUT.BY Марина Золотова была признана виновной по делу и оштрафована на 7650 рублей (3600 долларов).

Уголовное дело в отношении Золотовой и других сотрудников негосударственных СМИ было возбуждено летом 2018 года. Поводом стало обращение гендиректора БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы из-за сбоев, которые якобы имели место при осуществлении доступов к платной подписке.
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Тэги: цензура права журналистов Персона: Марина Золотова

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