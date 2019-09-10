Злоумышленница обворовала квартиру приютившей ее подруги

Жительница Минска временно поселила у себя подругу, недавно освободившуюся из мест лишения свободы, а сама уехала на дачу. Подруга доверия не оправдала — вывезла из ее квартиры бытовую технику и продала, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома​.

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23-летняя девушка вышла из мест лишения свободы за несколько дней до происшествия. Во время отсутствия хозяйки квартиры она вывезла холодильник, стиральную машину и ноутбук. Затем продала украденное через сетевую торговую площадку за 130 рублей. Деньги потратила на личные нужды.

Приехавшая с дачи хозяйка обнаружила кражу бытовой техники и обратилась в милицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу, которая призналась в содеянном. Ущерб, который она должна возместить, составляет 600 рублей.

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.