В Гомеле со дна Сожа подняли два немецких снаряда
Два немецких 88-миллиметровых артиллерийских снаряда времен великой отечественной были подняты 10 сентября со дна Сожа в Гомеле.
Боеприпасы были замечены накануне, когда водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих.
Сегодня военные саперы-водолазы тщательно изучили дно на месте находки и извлекли боеприпасы. Оба были без взрывателей. В каждом снаряде находилось порядка 800 грамм взрывчатого вещества.
Снаряды, которые были найдены в тридцати метрах от причала прогулочных теплоходов, вывезли на специальный полигон и уничтожили,