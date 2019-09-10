В Гомеле со дна Сожа подняли два немецких снаряда

/ Общество
Просмотров: 123

Два немецких 88-миллиметровых артиллерийских снаряда времен великой отечественной были подняты 10 сентября со дна Сожа в Гомеле.

Боеприпасы были замечены накануне, когда водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих.

Сегодня военные саперы-водолазы тщательно изучили дно на месте находки и извлекли боеприпасы. Оба были без взрывателей. В каждом снаряде находилось порядка 800 грамм взрывчатого вещества.

Снаряды, которые были найдены в тридцати метрах от причала прогулочных теплоходов, вывезли на специальный полигон и уничтожили, сообщает пресс-служба МВД.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: снаряды эхо войны Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень

В Москве обнаружен склад снярядов времен войны

В Москве обнаружен склад снярядов времен войны

Александр Куллинкович. ХРОНИКИ. Боеприпасы счета не любят

Александр Куллинкович. ХРОНИКИ. Боеприпасы счета не любят

Фоторепортаж: В России рвутся артиллерийские снаряды

Фоторепортаж: В России рвутся артиллерийские снаряды