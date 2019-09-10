В Гомеле со дна Сожа подняли два немецких снаряда

Два немецких 88-миллиметровых артиллерийских снаряда времен великой отечественной были подняты 10 сентября со дна Сожа в Гомеле.

Боеприпасы были замечены накануне, когда водолазы Гомельского ОСВОДа проводили учения по спасению утопающих.

Сегодня военные саперы-водолазы тщательно изучили дно на месте находки и извлекли боеприпасы. Оба были без взрывателей. В каждом снаряде находилось порядка 800 грамм взрывчатого вещества.