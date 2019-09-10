Советник президента Литвы: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать Лукашенко

Стремление президента Литвы Гитанаса Науседы развивать отношения с Республикой Беларусь не демонстрирует существенных изменений во внешней политике Литвы, это больше тактический шаг, заявила советник главы государства Аста Скайсгирите.

Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

Глава группы советников по внешней политике отмечает, что пока преждевременно рассуждать о том, есть ли условия для попыток возобновить отношения с соседней страной на высшем уровне, например, пригласить в Вильнюс Александра Лукашенко.

«Я не знаю, есть ли сейчас условия для приглашения в Вильнюс президента Александра Лукашенко. Общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко, можно общаться на исключительном рабочем уровне, что президент не раз акцентировал. Наше приграничное, транспортное, таможенное сотрудничество необходимо, совершенно прагматичное, рабочее. И мы должны продемонстрировать политические жесты – будущее покажет», – сказала Скайсгирите во вторник, 10 сентября, в интервью радиостанции Ziniu radijas передает агентство DELFI.lt .

Старший советник президента также отметила, что Науседа в отношении Беларуси хочет «задействовать классическую дипломатию». «Нужно, чтобы там у дипломатов была связь, информация о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что такие тактические действия никак не обуславливают какие-то существенные изменения во внешней политике Литвы», – сказала Скайсгирите.

По словам советника, Литва не может игнорировать то, что с Беларусью у нее самая протяженная граница, а в 50 километрах от Вильнюса, в Островце, планируется запустить атомную станцию.

«Нельзя не упомянуть нашу боль, Белорусскую АЭС, она никуда не делась. Невзирая на все усилия Литвы в последнее десятилетие, эта станция построена, и, кажется, уже в этом или в следующем году будет завезено ядерное топливо, она начнет действовать», – сказала советник.