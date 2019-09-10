В Лиозненском районе почтовый автомобиль насмерть сбил пенсионерку

ДТП со смертельным исходом произошло утром 10 сентября в деревне Дрозды Лиозненского района Витебской области.

Погибла местная жительница 1944 года рождения. На нее наехал принадлежащий почтовой службе грузовой фургон ГАЗ.

По предварительным данным ГАИ, водитель фургона, двигаясь по улице задним ходом, не убедился в безопасности маневра.

Пенсионерка была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

Уже установлено, что в момент аварии водитель почтового фургона — мужчина 1958 года рождения — был трезв.