В Лиозненском районе почтовый автомобиль насмерть сбил пенсионерку

/ Происшествия
Просмотров: 74

ДТП со смертельным исходом произошло утром 10 сентября в деревне Дрозды Лиозненского района Витебской области.

Погибла местная жительница 1944 года рождения. На нее наехал принадлежащий почтовой службе грузовой фургон ГАЗ.

По предварительным данным ГАИ, водитель фургона, двигаясь по улице задним ходом, не убедился в безопасности маневра.

Пенсионерка была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

Уже установлено, что в момент аварии водитель почтового фургона — мужчина 1958 года рождения — был трезв.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Лиозно

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск