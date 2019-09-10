В Барановичах нетрезвый жулик украл паспорт и заснул с ним в чужой машине
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Житель Барановичей обратился с заявлением в милицию — ночью из его, припаркованного на улице, автомобиля, кто-то похитил паспорт гражданина Беларуси.
Как
Потом вор, намереваясь найти что-то посущественней, обнаружил еще одну незапертую легковушку и проник в нее. И тут силы оставили его — жулик заснул с чужим паспортом в кармане.
Наутро владелец машины, увидев неизвестную личность в салоне, сразу вызвал милицию.
В отношении похитителя возбужденно уголовное дело.