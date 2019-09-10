В Барановичах нетрезвый жулик украл паспорт и заснул с ним в чужой машине

Житель Барановичей обратился с заявлением в милицию — ночью из его, припаркованного на улице, автомобиля, кто-то похитил паспорт гражданина Беларуси.

Фото: brest.mvd.gov.by

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, похитителем оказался 22-летний житель Барановичей, ранее судимый за грабеж. Ночью парень, будучи нетрезвым, направился на неохраняемую автостоянку. Найдя незапертый автомобиль, проник в его салон и забрал из него паспорт.

Потом вор, намереваясь найти что-то посущественней, обнаружил еще одну незапертую легковушку и проник в нее. И тут силы оставили его — жулик заснул с чужим паспортом в кармане.

Наутро владелец машины, увидев неизвестную личность в салоне, сразу вызвал милицию.

В отношении похитителя возбужденно уголовное дело.