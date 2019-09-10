По состоянию на 9 сентября в окружные избирательные комиссии подано 298 заявлений на регистрацию инициативных групп по сбору подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Пикет в Минске по сбору подписей кандидата от демократической коалиции «Европейская Беларусь» журналистки Ирины Халип. Фото: nn.by

Согласно этим данным, опубликованным на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 211 инициативных групп зарегистрировано, двум группам отказано в регистрации, одно заявление было отозвано. По 84 заявлениям окружные избиркомы решения еще не приняли.

Наибольшая активность проявляется в Минске — 84 заявления поданы и 81 удовлетворено. Меньше всего зарегистрировано групп в Могилевской области — 13 из 40 поданных на регистрацию, а также Гродненской — 14 из 24.

Из 211 зарегистрированных инициативных групп 170 созданы беспартийными гражданами и 41 — членами политических партий. Больше всего их у Коммунистической партии Беларуси — 11 групп, семь групп зарегистрировано у Партии БНФ. По пять инициативных групп — у Белорусской партии левых «

Справедливый мир», Республиканской партии труда и справедливости, Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Четыре инициативные группы зарегистрированы членами Объединенной гражданской партии, две — Белорусской патриотической партии и по одной — Белорусской социально-спортивной партии и Либерально-демократической партии.

Подача заявлений в окружные избиркомы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатом в депутаты продлится до 12 сентября. Регистрация групп должна состояться в пятидневный срок с момента поступления заявления.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.