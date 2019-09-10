Более 115 тысяч рублей собрали школьники Беларуси в рамках благотворительной акции «Букет добра»

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Более 115 000 рублей поступило на благотворительный счет фонда помощи детям «Шанс» за время проведения акции «Букет добра».

В первый школьный день ребята пришли на линейки с одним общим букетом от класса для учителя, а деньги, не потраченные на покупку остальных букетов, перечислили на лечение детей, которые сейчас борются со сложными заболеваниями.

В это году акция «Букет добра» прошла в третий раз. В акции приняли участие ребята из 92 населенных пунктов страны. В акции зарегистрировались 903 класса. Общее количество школьников, принявших участие в акции, превысило 20 тысяч.

Собранные деньги были направлены на оплату лечения подопечных фонда Ильи Шарича и Ильи Листкова, которые в настоящее время находятся в Детском центре онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

Логойск, средняя школа № 3, 2А класс

Минск, гимназия № 43, 4В класс

Минск, средняя школа № 111, 3Б класс

Гродно, средняя школа № 31

 

Комментарий фонда «Шанс»:

— Дорогие ребята! Нам очень приятно, что многие из вас, кому не хватило готовых флажков, придумали свои, очень креативные и нестандартные способы участия в акции. Вы самостоятельно делали флажки и готовили сувениры для учителей, рисовали плакаты и открытки, разрисовывали воздушные шары и придумывали викторины и игры. Также благодаря вашим отзывам мы узнали о том, что в некоторых школах появилась новая традиция — выпускники передавали эстафету добра первоклассникам, вручая им на линейке свои флажки как символ акции «Букет добра»!

— Дорогие учителя! Мы искренне благодарим вас за то, что вы провели с детьми «Уроки добра», чтобы еще раз обсудить вопросы добра, милосердия и взаимопомощи. Спасибо вам за то, что вы поддержали акцию или стали ее инициаторами, а также позволили ребятам сделать свои первые шаги в осознанной благотворительности!

— Дорогие родители! Спасибо вам за неравнодушие и отзывчивость! Вы воспитываете чудесных детей, которые уже сейчас создают наше общее будущее. Забота о ближнем, которую проявили ваши дети, — ваша заслуга!
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Тэги: Букет добра фонд Шанс Персона: Илья Листков Илья Шарич

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