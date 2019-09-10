Бывший глава НТВ заработал миллиард долларов на марихуане

Состояние российского бизнесмена Бориса Йордана превысило миллиард долларов. По последним подсчетам Forbes, Йордан владеет активами стоимостью 1,2 миллиарда.

Борис Йордан. Фото: rbc.ru

Как сообщает meduza.io , основа состояния бизнесмена — доля в производящей марихуану американской компании Curaleaf. Йордану принадлежит треть акций Curaleaf, капитализация которой сейчас оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

В октябре 2018 года Curaleaf вышла на биржу в Канаде, где за несколько недель до этого вступил в силу закон, легализующий рекреационное употребление марихуаны. В ходе IPO компании удалось привлечь 400 миллионов долларов.

Борис Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001-2003 годах, после того как он перешел под контроль «Газпрома». Основной бизнес Йордана в России сейчас — компания «Ренессанс Страхование».