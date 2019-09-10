Выскочивший на красный свет водитель спровоцировал крупное ДТП в Бресте
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ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 10 сентября в Бресте.
Около 11:00 на перекрестке улиц Гаврилова и Ленинградская столкнулись «Опель Вектра», «БМВ Х5» и «Фольксваген Кедди».
По предварительной информации, водитель «Опеля» выскочил на перекресток на красный свет.
В результате ДТП люди не пострадали, а вот машины получили приличные повреждения, «Фольксваген» от удара и вовсе опрокинулся на правый бок,