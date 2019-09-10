Белстат: в августе потребительские цены снизились на 0,2%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2019 года по сравнению с июлем составил 99,8%, с декабрем 2018-го — 102,9%, сообщает БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары в августе по отношению к июлю снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 2,2%), на непродовольственные — не изменились (с начала года выросли также на 2,2%), на услуги — выросли на 0,3% (на 5,1%). В целом по отношению к августу прошлого года потребительские цены выросли на 5,7%.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время встречи с журналистами в августе отметил, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов. «Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего годов. Это — ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — сказал Каллаур.

Как следствие, продолжил он, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов. «Так, во втором квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде», — сказал Каллаур.

Он предположил, что с учетом этого инфляция в стране по итогам года сложится «вблизи 5%».

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.