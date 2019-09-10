Жодинское «Торпедо» рассталось с Вадимом Скрипченко

Жодинский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» расстался с главным тренером команды Вадимом Скрипченко.

Фото torpedo-belaz.by

Такое решение было принято 10 сентября руководством футбольного клуба.

Скрипченко возглавил «Торпедо» 3 января 2019 года. Под его руководством в 20 матчах чемпионата Беларуси команда одержала 9 побед, получила 6 поражений и еще 5 матчей сыграла вничью. В турнирной таблице «Торпедо» сейчас занимает 6-е место, на 11 очков отставая от третьей команды турнира.

К ближайшему матчу — 14 сентября на своем поле против «Немана» — команду будет готовить Сергей Зеневич.