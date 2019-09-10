В Лепеле сын нашел в реке тела отца и его приятеля
Сотрудники Лепельского райотдела Следственного комитета исследуют обстоятельства гибели двоих местных жителей, тела которых были обнаружены 6 сентября в реке Улла.
Как сообщает портал
Следователи осмотрели место происшествияи и тела погибших, на которых не обнаружено видимых телесных повреждений. По тому, как были одеты мужчины, специалисты пришли к выводу, что один из мужчин пошел купаться и начал тонуть, а второй попытался спасти его, однако и сам не сумел выбраться из реки.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые проведет Государственный комитет судебных экспертиз.