В Лепеле сын нашел в реке тела отца и его приятеля

Сотрудники Лепельского райотдела Следственного комитета исследуют обстоятельства гибели двоих местных жителей, тела которых были обнаружены 6 сентября в реке Улла.

Фото: sk.gov.by

Как сообщает портал sk.gov.by , установлено, что накануне, 5 сентября, на берегу реки в Лепеле отдыхали трое мужчин 72, 65 и 44 лет — как водится, не обошлось без спиртного. Спустя некоторое время младший из компании ушел домой. Вечером супруга 72-летнего пенсионера, не дождавшись мужа, пошла искать его, однако безрезультатно. Утром 6 сентября к поискам подключила своего сына, которым была обнаружена на берегу одежда и обувь, а немного спустя — в реке — и два тела.

Следователи осмотрели место происшествияи и тела погибших, на которых не обнаружено видимых телесных повреждений. По тому, как были одеты мужчины, специалисты пришли к выводу, что один из мужчин пошел купаться и начал тонуть, а второй попытался спасти его, однако и сам не сумел выбраться из реки.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые проведет Государственный комитет судебных экспертиз.