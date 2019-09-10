Трамп уволил Болтона, который недавно встречался с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации, и поэтому я попросил Джона подать в отставку, что и было сделано сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», — написал Трамп в твиттере.

Должность советника по национальной безопасности Джон Болтон занимал с 9 апреля 2018 года.

В конце августа 70-летний Болтон приезжал в Минск и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.