Трамп уволил Болтона, который недавно встречался с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации, и поэтому я попросил Джона подать в отставку, что и было сделано сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», — написал Трамп в твиттере.
Должность советника по национальной безопасности Джон Болтон занимал с 9 апреля 2018 года.
В конце августа 70-летний Болтон приезжал в Минск и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.