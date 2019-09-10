Патрушев: на встрече с президентом Беларуси мы говорили о вопросах стратегической стабильности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил 10 сентября в Минске с Александром Лукашенко вопросы международной и региональной безопасности, а также тему выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает БелаПАН .

Фото: president.gov.by

«Поговорили о вопросах стратегической стабильности, о вопросах международной и региональной безопасности, как их надо учитывать, эти новые вызовы и угрозы. Как нужно реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры», — сообщил Патрушев журналистам по итогам встречи. Фрагмент его комментария показал в новостном выпуске телеканал «Беларусь 1».

«Допустим, в свое время США вышли из договора по ПРО, в настоящее время — из договора о ракетах средней и меньшей дальности, их заявления — о том, что они будут размещать эти ракеты на востоке, прежде всего, видят противником Китай. Мы должны это учитывать», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По его словам, обсуждалось, как эти решения влияют на европейскую безопасность, в частности размещение ПРО в Румынии, а также то, что в ближайшее время противоракеты будут размещены в Польше.

«Мы говорили о терроризме. В Минске прошла международная конференция, и президент Беларуси сделал очень важные заявления. Мы солидаризируемся с ними, нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. И очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим организациям, не использовало эти организации в какой-то момент в своих интересах», — сказал секретарь Совбеза РФ.