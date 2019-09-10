Фотофакт. В лобовом столкновении в Толочинском районе погиб 78-летний минчанин

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Трагическая авария произошла 10 сентября, около 18:00, на автодороге «Орша—Кохоново» в Толочинском районе (Витебская область).

Как сообщает МВД Беларуси, двигаясь на автомобиле «ВАЗ 2107», 78-летний житель Минска не справился с управлением и по касательной зацепил встречный «Opel Astra». После контакта «ВАЗ» выбросило на встречную полосу движения, где произошло его лобовое столкновение с автомобилем «Opel Zafira» под управлением 44-летнего жителя Орши.

От полученных травм престарелый минчанин скончался по дороге в медицинское учреждение, а водитель автомашины «Opel Zafira» и его 70-летний пассажир с травмами доставлены в городскую больницу Орши.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Тэги: ДТП лобовое столкновение смерть водителя Город: Толочин

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