Фотофакт. В лобовом столкновении в Толочинском районе погиб 78-летний минчанин

Трагическая авария произошла 10 сентября, около 18:00, на автодороге «Орша—Кохоново» в Толочинском районе (Витебская область).

Как сообщает МВД Беларуси, двигаясь на автомобиле «ВАЗ 2107», 78-летний житель Минска не справился с управлением и по касательной зацепил встречный «Opel Astra». После контакта «ВАЗ» выбросило на встречную полосу движения, где произошло его лобовое столкновение с автомобилем «Opel Zafira» под управлением 44-летнего жителя Орши.

От полученных травм престарелый минчанин скончался по дороге в медицинское учреждение, а водитель автомашины «Opel Zafira» и его 70-летний пассажир с травмами доставлены в городскую больницу Орши.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.