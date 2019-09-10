Фотофакт. В лобовом столкновении в Толочинском районе погиб 78-летний минчанин
Трагическая авария произошла 10 сентября, около 18:00, на автодороге «Орша—Кохоново» в Толочинском районе (Витебская область).
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От полученных травм престарелый минчанин скончался по дороге в медицинское учреждение, а водитель автомашины «Opel Zafira» и его 70-летний пассажир с травмами доставлены в городскую больницу Орши.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.