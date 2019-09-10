Трое оппонентов аккумуляторного завода под Брестом подали документы на регистрацию инициативных групп

Трое противников строительства аккумуляторного завода под Брестом подали документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей избирателей на парламентских выборах.

Александр Кабанов. Фото: «Новы Час»

По информации БелаПАН , житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов — в Брестский–Западный избирательный округ № 1, правозащитник Роман Кисляк — в Брестский–Центральный избирательный округ № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — в Брестский–Восточный избирательный округ № 3. Кабанов подал документы 9 сентября, Кисляк и Макаревич — 10 сентября.

«Основная задача нашего участия в выборах — закрыть аккумуляторный завод. Несмотря на то что сейчас власти обратили внимание на это вредное для экологии и людей предприятие, проблема окончательно еще не решена», — заявил БелаПАН Кисляк.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.