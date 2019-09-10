«Прости меня, Самара!». Дима Билан покаялся перед фанатами

Артист пообещал дать бесплатный концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и купить нуждающейся клинике аппарат для лечения детей.

Дима Билан. Фото: bloknot.ru

«Прости меня, Самара!» — Дима Билан записал видеообращение к фанатам. 8 сентября он выступил на Дне города в Самаре, но зрители остались недовольны, так как артист вел себя, по их словам, странно и был не в себе. Дима Билан заявил, что действительно был тогда нетрезв. Он встретил друзей в отеле и в гримерке. Приятели выпили, а после Билан вышел на сцену.

Дело в том, что у певца проблемы с желчным пузырем и пищеводом, а потому он строго придерживается правильного питания. Отвыкнув от алкоголя, он и сам не ожидал, что его употребление в честь встречи с друзьями даст такой эффект.

«Я не рассчитал, видимо, из-за пауз, отсутствия алкоголя в моей жизни, сыграло со мной такую жуткую шутку», — сказал артист.

Билану стыдно за свое поведение и он хотел бы загладить вину перед поклонниками. Поэтому он решил устроить концерт в Самаре, абсолютно бесплатный, с хорошим звуком и «хорошим собой» (цитата).

«Сейчас общаемся с администрацией города Самары. Хочу подарить детскую площадку. Думаю, она не будет лишней. Также в этот день нуждающейся клинике намерен подарить необходимый аппарат для лечения детей. Я думаю, это тоже очень важно. Самое главное: я хочу на концерте посмотреть всем вам в глаза и извиниться лично. Потому что я вас очень сильно люблю и уважаю. Вы для меня большой смысл. Я очень хочу, чтобы мы друг друга услышали. Ведь все мы люди», — сказал Билан.

Он подчеркнул, что понимает, что он артист и пообещал, что такое поведение на сцене больше не повторится.

«Я с трудом произношу эти слова. Слова – это слова. А то, что у меня внутри, я не в состоянии объяснить», — заключил Билан.