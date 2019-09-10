Эксперты объяснили, почему курицу, яйца, грибы лучше не мыть перед приготовлением

На сайте Роскачества во вторник, 10 сентября, появилась статья, в которой эксперты назвали продукты, не нуждающиеся в мытье, ссылаясь на исследование, проведенное в США.

Фото: medikforum.ru

Научный проект специалистов Университета штата Северная Каролина, который курировался Министерством сельского хозяйства США (USDA), показал, что в ходе мытья ряда продуктов обитающие на них болезнетворные бактерии не погибают и в большом количестве распространяются по кухне. К примеру, когда люди моют курицу перед готовкой, в 25% случаев у них впоследствии диагностируется острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой, сообщает medikforum.ru .

«Уничтожить вредоносные бактерии можно исключительно при длительной термообработке», — подчеркнули ученые.

Мытье яиц эксперты и вовсе назвали опасным. По их словам, в этом случае у яиц можно повредить тонкую водонепроницаемую оболочку, защищающую от проникновения микробов. Что касается грибов (купленных в магазине), то их мыть не нужно, так как при этом они утрачивают значительную часть вкуса и аромата.

Специалисты рекомендуют вместо мытья просто протирать грибы влажной тканью. Сильные загрязнения на шляпке по их словам лучше срезать.

Нужно ли мыть сухoфрукты и семечки, а также зелень в герметичной упаковке? В Роскачестве констатируют, что это «спорный вопрос». В случае с этими товарами эксперты посоветовали ориентироваться на указания в маркировке.