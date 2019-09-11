Сегодня верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи

Сегодня православные и греко-католики отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — самого чтимого святого после Девы Марии. В этот день принято держать строгий пост.

Почитание памяти Иоанна Предтечи посвящено молитвенному упоминанию события, описанного в двух Евангелиях, — крещению еврейского народа. Суть проповеди Предтечи заключалась в духовном приготовлении народа к принятию будущего крещения водой и Святым Духом. Тогда на реке Иордан Иоанн Предтеча окрестил и самого Иисуса. Он носил грубую одежду и питался диким медом и акридами; начал проповедовать в 30 лет, когда услышал голос Божий. Иван Предтеча откровенно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За это вскоре поплатился.

Голову Иоанну Предтече отрубили по желанию дочери нечестивой Иродиады Саломеи, которая так покорила царя Ирода своим танцем, что тот пообещал исполнить любую ее прихоть.

Отсеченную голову Иоанна Предтечи похоронили в сосуде на Елеонской горе.

На праздник не разрешается есть ничего круглого. По народному поверью, даже нельзя срезать головки мака, копать клубни картофеля или рвать яблоки. Нельзя есть яйца, пить молоко и потреблять молочные продукты, орехи. Не принято брать в руки топор, чтобы рубить дрова на зиму, несмотря на то, что начиналась подготовка к зиме. В этот день считается грехом взять в руки нож, лопату, топор и другие режущие предметы. Осуждались увеселения, пьянство и развлечения. В этот день закрывали на засов пивнушки и трактиры.

Церковь называет предрассудком потреблять пищу на блюде, где, мол, когда-то лежала голова пророка, и отказ от круглых и красных плодов, которые напоминают «голову Иоанна Предтечи».

В старину в сегодняшний праздник картошку варили только в мундире, тыквы пекли, хлеб отламывали руками из-за запрета резать ножом. Также в этот день избегали танцев и песен.