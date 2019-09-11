Apple презентовала новые смартфоны iPhone

Компания Apple представила на суд общественности свои новинки.

Среди смартфонов три модели. Так, iPhone 11 получил экран 6,1 дюйма на базе матрицы LCD. У iPhone 11 Pro 5,8-дюймовый, а у iPhone 11 Pro Max — 6,5-дюймовый с технологией OLED. Смартфон поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Apple назвала дисплей Super Retina XDR, пишет hi-tech .

Во всех моделях используется новое поколение чипсета A13 Bionic с сопроцессором AMX. Его производительность на 15-40% выше, чем у A12 Bionic, а энергоэффективность увеличилась на 20-30%. У младших моделей по 4 ГБ оперативной памяти, у старшей «прошки» — 6 ГБ.

Заняться улучшенным и дополнительным вычислительным узлам есть чем, так как главной фишкой новинок стали камеры со множеством алгоритмов.

В Apple iPhone 11 установлена двойная задняя камера с модулями по 12 Мпикс каждый, один — широкоугольный, второй — сверхширокоугольный. Фронтальная камера также 12 Мпикс. Она снимает slowmo-видео для так называемых Slofies (замедленное селфи).

Особенностью Apple iPhone 11 Pro стала новая система камер с третьим сенсором для съёмки сверхширокоугольных фото и видео. У камер разные фокусные расстояния и апертуры: основная с f/1.8, ультраширокоугольная с охватом 120° — f/2.0, а телефото — f/2.4.

Отметим, что светосила для разных модулей отличается в сравнении с теми же компонентами камеры для Galaxy Note 10+. Основной модуль на 12 Мпикс с изменяемой диафрагмой f/1.5-2.4, широкоугольный 123° на 16 Мпикс с f/2.2 и телефото на 12 Мпикс с f/2.1.

Таким образом у Note 10 шире диапазон значений светосилы для основного модуля, менее светочувствительный «фишай» и более светосильный телефото.

Съемка производится с применением технологии Deep Fusion. Новые iPhone одновременно снимают 9 изображений, 4 из них ещё до нажатия кнопки спуска. С помощью технологий искусственного интеллекта iPhone 11 Pro автоматически обрабатывает объединённый снимок, чтобы получить максимум деталей.

Появился ночной режим. Во всех моделях семейства iPhone 11 должно улучшится качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещённости.

Время автономной работы iPhone 11 Pro заявлено на уровне четырех часов больше, чем для iPhone Xs. У iPhone 11 Pro Max — на пять часов больше, чем у iPhone Xs Max. iPhone 11 должен по заявлениям проработать на час дольше от полного аккумулятора, чем iPhone Xr. В комплекте компания будет поставлять 18 Вт-зарядное устройство.

Модель iPhone 11 будет доступна в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах корпуса.

Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max выйдут в серебристом, золотом и серо-зеленом цветах. Задняя стеклянная панель смартфона стала матовой.

Продажи в странах первой волны начнутся 20 сентября. Стоимость iPhone 11 Pro —999 долларов за модель с 64 ГБ, базовая модель iPhone 11 Pro Max обойдется в1099 долларов.