В Беларуси второй день подряд обновляются температурные рекорды

/ Общество
Просмотров: 72

В Беларуси второй день подряд регистрируются температурные рекорды. 10 сентября обновились максимумы на 12 метеостанциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, еще на трех (в Витебской и Минской) рекорды дня повторены, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Фото pixabay.com

В Могилеве побит рекорд 47-летней давности — 27,9 градуса выше нуля (было 26,7). Обновились максимумы в трех городах Могилевской области: Костюковичах — 27,8 (27,3 в 1994 году), Кличеве — 27,3 (26,2 в 2009-м) и Мстиславле — 26,3 (25,2 в 2009-м).

Новые экстремумы дня зафиксированы на четырех станциях в Витебской области: как и накануне, в самом северном населенном пункте, Езерище — 25,2 (25 в 2009 году), а также в Орше — 26 (25,9 в 2005-м), Березинском заповеднике — 26,3 (26,2 в 2005-м) и Лепеле — 26,5 (26,2 в 1972-м).

Рекорды дня пали в четырех городах Гомельской области: Мозыре — 28,5 градуса (27,4 в 2005 году), Брагине — 28,4 (28,2 в 2009-м), Октябре — также 28,4 (28,3 в 2009-м) и Жлобине — 27,6 (27,2 в 2009-м).


Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Повторились максимумы в Березино (26,6 градуса в 2005 году), Полоцке (26,5 в 1955-м) и Нарочи (24,7 в 2005-м).

Теплее всего 10 сентября было в Мозыре и Василевичах (Гомельская область) — 28,5, однако абсолютный максимум дня для всей территории страны, который с 1932 года принадлежит Василевичам, устоял (29,6).

9 сентября в Могилеве, Гомеле и 15 райцентрах обновились температурные максимумы, в Марьиной Горке был побит рекорд 75-летней давности.

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Как ранее сообщал БелаПАН, первая треть ушедшего лета была аномально жаркой, новые температурные максимумы фиксировались 18 дней июня (с 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го) и 1 июля. Середина лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13—16 июля, а также 3—6 августа. Вторая половина августа была теплой, 21 августа на одной из метеостанций (Пинск) был обновлен рекорд дня.

Согласно прогнозу Белгидромета, 11 и 12 сентября, а 13 сентября на юго-востоке сохранится очень теплая для этой поры погода.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода температурный рекорд

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском