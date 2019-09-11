У электронных денег в Беларуси будет больше возможностей

/ Экономика
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В Беларуси вынесен на общественное обсуждение проект постановления правительства о расширении возможности использования в стране электронных денег.​

Так, в частности, предусматривается расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетов, создания дополнительных условий для внедрения в Беларуси программных касс, а также создания условий для операций выдачи наличных денег.

Инициаторы принятия постановления также отмечают, что электронные деньги имеют широкий спектр использования.

 
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Тэги: электронные деньги

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