У электронных денег в Беларуси будет больше возможностей
В Беларуси вынесен на общественное обсуждение проект постановления правительства о расширении возможности использования в стране электронных денег.
Так, в частности, предусматривается расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетов, создания дополнительных условий для внедрения в Беларуси программных касс, а также создания условий для операций выдачи наличных денег.
Инициаторы принятия постановления также отмечают, что электронные деньги имеют широкий спектр использования.