Алина Талай пропустит предстоящий чемпионат мира по легкой атлетике
Одна из звезд отечественной легкой атлетики Алина Талай заявила, что вынуждена пропустить предстоящий в Дохе чемпионат мира.
Как отметила спортсменка на своей
Она отметила, что сегодня думает о том, как подготовиться к Олимпиаде-2020, которую «очень бы не хотелось пропустить».
«Я рада, что смогла выйти на очень неплохие секунды с подготовкой всего лишь в полтора месяца, но для того, чтобы показывать сумасшедшие секунды этого недостаточно, и нужно иметь за плечами пару месяцев хороших тренировок без боли, чем я планирую заняться после небольшого восстановления», — написала спортсменка.