Алина Талай пропустит предстоящий чемпионат мира по легкой атлетике

Одна из звезд отечественной легкой атлетики Алина Талай заявила, что вынуждена пропустить предстоящий в Дохе чемпионат мира.

Фото БФЛА

Как отметила спортсменка на своей странице в социальной сети, это было непростое для нее решение. «Я все еще сражаюсь и пытаюсь восстановиться от перелома, поэтому придется взять небольшой отпуск, чтобы окончательно вылечить свою стопу», — сообщила Талай.

Она отметила, что сегодня думает о том, как подготовиться к Олимпиаде-2020, которую «очень бы не хотелось пропустить».

«Я рада, что смогла выйти на очень неплохие секунды с подготовкой всего лишь в полтора месяца, но для того, чтобы показывать сумасшедшие секунды этого недостаточно, и нужно иметь за плечами пару месяцев хороших тренировок без боли, чем я планирую заняться после небольшого восстановления», — написала спортсменка.