45 пивоварен примут участие в Minsk Craft Beer Fest

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В шестом Minsk Craft Beer Fest, который пройдет 5 октября в двух самых больших пространствах культурного хаба Ok16, примут участие 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы.

 

  • 13 Litar (Беларусь)
  • 4BREWERS (Россия)
  • AF Brew (Россия)
  • Bierbank (Беларусь)
  • Big Village Brewery (Россия)
  • Black Cat Brewery (Россия)
  • Bottle Share (Россия)
  • Brew Fiction (Россия)
  • Brick by Brick (Литва)
  • Browar Kingpin (Польша)
  • Chibis Brewery (Россия)
  • Coven Brewery (Россия)
  • Darkside (Россия)
  • GAS Brew (Россия)
  • Green Street Brewery (Россия)
  • Hops (Беларусь)
  • Jungle Brewery (Беларусь)
  • Knightberg (Россия)
  • Kvadrat (Беларусь)
  • LaBEERint Brewery (Россия)
  • Mad Frog Brewery (Беларусь)
  • Malanka (Беларусь)
  • Midnight Project (Беларусь)
  • Mjolnir (Россия)
  • New Riga’s Brewery (Россия)
  • Pike Season Brewery (Россия)
  • Polka Dot Brewery (Беларусь)
  • Rewort Brewery (Россия)
  • Robim Good Brewery (Беларусь)
  • Rocket City Brewery (Россия)
  • Rock’n’Beer (Россия)
  • Rock-n-Rolla’s (Беларусь)
  • Selfmade Brewery (Россия)
  • Stamm Brewing (Россия)
  • Valaduta Brovar (Беларусь)
  • Victory Art Brew (Россия)
  • Wild Lab (Россия)
  • XP Brew (Россия)
  • Zagovor Brewery (Россия)
  • Zavod (Россия)
  • Бакунин (Россия)
  • Василеостровская пивоварня (Россия)
  • Диета (Россия)
  • Пан Качын (Беларусь)
  • Чаща (Россия)

 

Каждый пивовар сможет презентовать до восьми сортов пива, в том числе пивные новинки, сваренные специально для фестиваля крафтового пива. Гостей фестиваля будут ждать две дегустационные сессии, в рамках которых пивовары подготовят от четырех до восьми сортов пива.

Помимо дегустаций можно будет поучаствовать в лекциях и мастер-классах, поиграть в настольные игры, а также попробовать разнообразные блюда на большом фуд-корте.

На территории Ok16 будут оборудованы и специальные зоны для отдыха, где появится возможность расслабиться под приятную музыку и обсудить пиво.

Для каждого гостя организаторы подготовят в подарок фирменный бокал и три бир-коина — пивных жетона, которые можно будет обменять на пиво. Стоимость одного бир-коина — 1 рубль. Дополнительно их можно будет приобрести на площадке фестиваля.
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Тэги: Minsk Craft Beer Fest фестиваль пива крафтовое пиво Город: Минск

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