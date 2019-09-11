45 пивоварен примут участие в Minsk Craft Beer Fest

В шестом Minsk Craft Beer Fest, который пройдет 5 октября в двух самых больших пространствах культурного хаба Ok16, примут участие 45 пивоварен из Беларуси, России, Польши и Литвы.

13 Litar (Беларусь)

4BREWERS (Россия)

AF Brew (Россия)

Bierbank (Беларусь)

Big Village Brewery (Россия)

Black Cat Brewery (Россия)

Bottle Share (Россия)

Brew Fiction (Россия)

Brick by Brick (Литва)

Browar Kingpin (Польша)

Chibis Brewery (Россия)

Coven Brewery (Россия)

Darkside (Россия)

GAS Brew (Россия)

Green Street Brewery (Россия)

Hops (Беларусь)

Jungle Brewery (Беларусь)

Knightberg (Россия)

Kvadrat (Беларусь)

LaBEERint Brewery (Россия)

Mad Frog Brewery (Беларусь)

Malanka (Беларусь)

Midnight Project (Беларусь)

Mjolnir (Россия)

New Riga’s Brewery (Россия)

Pike Season Brewery (Россия)

Polka Dot Brewery (Беларусь)

Rewort Brewery (Россия)

Robim Good Brewery (Беларусь)

Rocket City Brewery (Россия)

Rock’n’Beer (Россия)

Rock-n-Rolla’s (Беларусь)

Selfmade Brewery (Россия)

Stamm Brewing (Россия)

Valaduta Brovar (Беларусь)

Victory Art Brew (Россия)

Wild Lab (Россия)

XP Brew (Россия)

Zagovor Brewery (Россия)

Zavod (Россия)

Бакунин (Россия)

Василеостровская пивоварня (Россия)

Диета (Россия)

Пан Качын (Беларусь)

Чаща (Россия)

Каждый пивовар сможет презентовать до восьми сортов пива, в том числе пивные новинки, сваренные специально для фестиваля крафтового пива. Гостей фестиваля будут ждать две дегустационные сессии, в рамках которых пивовары подготовят от четырех до восьми сортов пива.

Помимо дегустаций можно будет поучаствовать в лекциях и мастер-классах, поиграть в настольные игры, а также попробовать разнообразные блюда на большом фуд-корте.

На территории Ok16 будут оборудованы и специальные зоны для отдыха, где появится возможность расслабиться под приятную музыку и обсудить пиво.

Для каждого гостя организаторы подготовят в подарок фирменный бокал и три бир-коина — пивных жетона, которые можно будет обменять на пиво. Стоимость одного бир-коина — 1 рубль. Дополнительно их можно будет приобрести на площадке фестиваля.