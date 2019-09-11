Под Осиповичами дизель-поезд раздавил джип

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Сегодня рано утром произошло очередное ЧП на железной дороге. По данным спасателей, задержка движения составила около часа.

Как сообщается, в 08:57 недалеко от станции «Осиповичи» дизель-поезд, следовавший в Солигорск, смял на железнодорожном переезде внедорожник «Митцубиси-Паджеро».

Спасатели отметили, что водитель пересекал пути на красный сигнал семафора. К счастью, он остался жив, хотя на опубликованных фото видно, что автомобиль получил серьезно повреждения.
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Тэги: БЖД ДТП Город: Осиповичи

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