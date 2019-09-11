Суд частично удовлетворил требования врача Дмитрия Середы, избитого бойцами ОМОН

Суд Заводского района Минска частично удовлетворил требования к государственной казне избитого сотрудниками ОМОН минчанина Дмитрия Середы и его семьи. Требования предъявлялись к Минфину, МВД, ГУВД Мингорисполкома и РУВД Заводского района столицы.

Решение было озвучено 11 сентября, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Судья Людмила Гедранович удовлетворила требования компенсировать Дмитрию Середе материальный ущерб за сломанные входные двери и выбитые стекла в балконных дверях, а также затраты на лечение у психотерапевтов, услуги адвоката и госпошлины. Общая сумма компенсации для Дмитрия Середы, его жены и несовершеннолетней дочери составила 2886 рублей.

Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко, который оказывал помощь пострадавшему от незаконных действий милиции Дмитрию Середе, считает решение суда «однозначной победой».

«Суд рассмотрел доводы сторон, и, несмотря на объяснения представителей ответчиков, можно сказать, установил нарушение прав Дмитрия Середы и его семьи на неприкосновенность жилища и личную неприкосновенность», — сказал Сапелко.

По его словам, такое решение суда закладывает фундамент для дальнейших действий — «привлечения к уголовной ответственности тех сотрудников милиции и ОМОНа, который применили неправомерную силу и спецсредства при задержании Дмитрия, и требование компенсации за моральный ущерб, нанесенный его семье». «Двигаемся дальше», — добавил правозащитник.

4 августа 2016 года в квартиру врача Дмитрия Середы ворвались, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, неизвестные в масках. Они уложили хозяина квартиры лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники и, продолжая избивать в спецавтотранспорте, доставили в РУВД Заводского района Минска.

Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч.1 ст. 339 УК (преступление против общественного порядка) и отпущен только на следующий день. Впоследствии его признали непричастным к преступлению.

Две судмедэкспертизы зафиксировали у Середы телесные повреждения. Пострадавший врач написал заявление о неправомерных действиях милиции, однако по результатам проверки Следственный комитет несколько раз отказывал ему в возбуждении уголовного дела. На последний отказ — в 2018 году — Середа и подал жалобу в суд.

23 июля этого года суд Партизанского района постановил удовлетворить жалобу Дмитрия Середы, отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы — отправить на дополнительную проверку. 19 августа ему вновь отказали в возбуждении дела, но спустя два дня, 21 августа, отменили это решение, назначив новую проверку по делу.

Это произошло после нашумевшего совещания, которое Александра Лукашенко провел 20 августа с правоохранительными органами. На нем жесткой критике была подвергнута работа правоохранительной системы, в том числе — за применение несоразмерных ситуации силовых методов.

«Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум», — возмутился Лукашенко, описав, по сути, ситуацию с задержанием Дмитрия Середы.