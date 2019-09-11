В Минске пройдет двухдневный фестиваль тенниса

13 и 14 сентября на территории Дворца тенниса (пр. Победителей, 63) пройдет фестиваль тенниса.

На празднике можно будет бесплатно попасть на занятие к тренеру национальной сборной Беларуси Владимиру Волчкову, сразиться в теннисном VR- поединке и выиграть абонемент на обучение в одной из столичных теннисных школ.

«Фестиваль пройдет в формате семейного отдыха, где и взрослые, и дети найдут для себя интересное развлечение, а главное — познакомятся с культурой большого тенниса», — отметила пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации Екатерина Лисица.

13 сентября с 17:00 до 19:00 всех желающих приглашают на мастер-классы от звезд белорусского тенниса. Тренировку проведут Владимир Волчков и Александр Згировский, финалист юниорского US Open в парном разряде.

На протяжении двух дней будет работать ярмарка лучших столичных теннисных школ. «Аванте Клаб», центр «Аква-Минск», академия сквоша и тенниса Falcon Club, Max Mirnyi Center и Белорусская теннисная федерация проведут обучающие занятия и устроят конкурсы, победители которых получат абонементы на бесплатный месяц тренировок.

Те, кто придет с семьей, смогут поучаствовать в теннисных мини-турнирах и получить за это приятные подарки: от напульсников до новой ракетки.

Юные спортсмены и их родители смогут принять участие в VR-матче по теннису.

Также посетители получат возможность с помощью профессионального оборудования измерить скорость своей подача. Рекорд принадлежит австралийцу Сэмюэлю Гроту — 263,4 км/час.

На большом экране, который установят в центре фестивальной площадки, на протяжении двух дней в прямой трансляции будет идти матч I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Португалии. Понаблюдать за поединком можно будет удобно расположившись на территории фудкорта, где планируют подавать в том числе клубнику со сливками — традиционное угощение гостей Уимблдонского турнира.

На фестивале тенниса также будут работать детская площадка с играми и творческими мастер-классами и музей спортивных наград белорусского теннисиста Максима Мирного.

Вход на мероприятие свободный.