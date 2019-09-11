Назначен новый управляющий директор SAP Беларусь

Управляющим директором SAP Беларусь назначена Ирина Максимова. Она будет отвечать за рост операционной эффективности, развитие партнерской экосистемы и бизнеса SAP в регионе.

Ирина Максимова имеет более чем двадцатилетний опыт работы в ИТ. Ранее возглавляла управление корпоративных продаж в компании A1 в Беларуси. Занимала руководящие должности в Беларуси и России в компаниях Microsoft, CrossOver, Центр Финансовых Технологий.

Максимова окончила факультет прикладной математики и механики Новосибирского государственного университета, имеет степень Executive MBA Стокгольмской школы экономики.

Ранее занимавший пост управляющего директора SAP Беларусь Илья Шулипин возглавил департамент телеком, хай-тек и медиа SAP CНГ с релокацией в Россию.