Дело о ДТП под Белоозерском с пятью погибшими направлено в суд

Прокуратура направила в суд Березовского района уголовное дело о ДТП, в котором погибли пять человек.

Как сообщает надзорный орган, в результате расследования было установлено, что 31-летний водитель, будучи пьяным, ехал на «Мерседесе GL» в направлении Белоозерска. Не справившись с управлением, он свалился в мелиоративный канал.

«Скорость автомобиля в тот момент составляла 90 км/ч. В салоне машины, оборудованной четырьмя посадочными местами для перевозки пассажиров, кроме водителя находилось девять человек», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли пять человек: трое детей (2009, 2010 и 2015 годов рождения), мужчина (1998) и женщина (1986).

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.