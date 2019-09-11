В первом полугодии за коррупцию были осуждены 463 человека

В первом полугодии 2019 года «за совершение преступлений коррупционной направленности» осуждены 463 человека. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (488).

Из них 206 человек приговорены к различным срокам лишения свободы. Конфискация имущества как дополнительная мера наказания применена к 145 лицам.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 23 гражданам, в качестве дополнительной — 306.

Двадцать один человек лишен воинского или специального звания.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 116 осужденных (при этом для 17 человек это основное наказание, для 99 — дополнительное).

За получение взятки (ст. 430 УК) осужден 141 человек, за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) — 125, за злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК) — 49, за превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК) — 36, за злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК) — 14, за бездействие должностного лица (ст. 425 УК) — 6, за посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК) — 1.